الصرف الصحى بالإسكندرية تفتح باب القيد بسجل الموردين والمقاولين

الشركة تحدد المعايير المطلوبة للتسجيل فى كراسة للشروط والمواصفات



معتز محمود



قررت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية فتح باب القيد فى سجل الموردين وسجل المقاولين من مقاولى الخدمات وبيوت الخبرة الاستشارية للعالم المالى 2017/2018.



وحددت الشركة المعايير المطلوبة للتسجيل فى كراسه للشروط والمواصفات، تم توفيرها لدى الاداره العامه للعقود والمشتريات بالدور السابع للشركه مقابل سداد مبلغ قدره 200 جنيه غير شامل ضريبه القيمه المضافه.



ويتزامن قرار شركة الصرف الصحى بالإسكندرية فتح باب القيد في سجل الموردين وسجل المقاولين مع طرحها مناقصة عامة بنظام المظروفين لتوريد البوليمر لمصنع التجفيف الميكانيكى بمحطة التنقية الغربية.



وحددت الشركة الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الاربعاء 1/11/2017 موعداً لفتح المظاريف الخاصة بتلك المناقصة التى ستكون خاضعة للائحة المشتريات بالشركة.



واشترطت الشركة على المتقدمين فى هذه المناقصة سداد تأمين ابتدائي 252000 جنيه نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو خطاب ضمان غير مشروط سارى لمدة 120 يوما يزاد 5% عند الاسناد.

كما قررت عقد جلسة للرد على الاستفسارات بمصنع التجفيف الميكانيكى بمحطة التنقية الغربية.