«الصرف الصحى» بالإسكندرية تعلن رفع حالة الطوارئ لحين استقرار الطقس

أعلن اللواء محمود نافع، رئيس مجلس ادارة شركة صرف صحي الإسكندرية رفع درجة الاستعداد وانتشار السيارات اعتباراً من الساعة السابعة مساء يوم الاثنين الموافق 27 ديسمبر، ولحين إنهاء حالة عدم الاستقرار.

كما أكد “نافع” استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع ومتابعة مناسيب المصارف والاستعداد للتعامل مع أي تجمعات تحدث نتيجة الأمطار المتوقعة.

وناشد رئيس مجلس ادارة شركة صرف صحي الإسكندرية المواطنين بالإبلاغ عن أي شكاوي علي رقم الخط الساخن للشركة 175 من أي خط أرضي أو على رقم 01201175175 محمول – واتس اباو علي صفحة الشركة علي موقع التواصل الاجتماعي

يأتى ذلك فى ظل توقعات الأرصاد عن حالة الجو علي محافظة الإسكندرية غدا الثلاثاء الموافق 28-12-2021 طبقا لما ورد من هيئة الأرصاد الجوية والذى من المتوقع ان يسود طقس مائل للبرودة نهاراً وشديد البرودة مساء، وأن تشهد السواحل الشمالية أمطاراً خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% علي فترات متقطعة.

يأتى ذلك مع مواصلة شركة صرف صحي الإسكندرية بواسطة عمالها وفرق الطوارئ بقطاعي التشغيل والصيانة والتأمين الفني أعمال تطهير بيارات المحطات والشنايش بخلاف أعمال تركيب مطابق وشنايش بعدة مناطق بالمحافظة.

وتم تكثيف الأعمال منذ يوم الجمعة – بعد انتهاء النوة – علي مدار الساعة لرفع العبئ عن الشنايش والمطابق والشبكات والمحطات نتيجة لتجريف مياه الأمطار للرواسب والمخلفات أثناء النوة.وجاري متابعة أعمال تطهير بخلاف أعمال تركيب مطابق وشنايش بعدة مناطق بالمحافظة.

وصرح اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية أن المنخفض الجوي الماضي استمر لمدة 11 يوما منذ يوم الإثنين 13-12-2021 حتي يوم الجمعة 24-12-2021 وجاءت الأمطار متفاوتة بين خفيفة ومتوسطة إلي غزيرة في جميع مناطق المحافظة وتم التعامل مع جميع تجمات مياه الأمطار فور حدوثها، ولم يتم إعاقة المرور في أي منطقة بالمحافظة خلال النوة.وأضاف سيادته أنه يجري حالياً الإطمئنان علي سير العمل بالمحطات من تطهير البيارات والسرندات من المخلفات ويتم متابعة أعمال تطهير المصارف استعداداً للنوات المقبلة .

وفي نفس السياق يتم العمل علي إنهاء 69 مشروعا ضمن خطة الحلول العاجلة للحد من تجمعات المياه الناتجة من كثافة الأمطار وعدم قدرة الشبكة علي استيعابها في مناطق متفرقة بانحاء المحافظة بخلاف مشروعات رفع كفاءة المحطات وخطوط الطرد بشرق الإسكندرية ينتهي جزء منها في 30-12-2021.

جدير بالذكر أنه تم إلغاء حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوي بشركة صرف صحي الإسكندرية يوم الجمعة الماضية فور ورود تقرير هيئة الأرصاد الجوية باستقرار حالة الجو.