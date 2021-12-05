الصرف الصحى بالإسكندرية تعلن حالة الطوارئ استعدادا لـ«نوة قاسم»

ويصاحب حالة عدم الاستقرار نشاط للرياح مثيرة للأتربة وارتفاع الأمواج إلى نحو 2.5 إلى 3.5 م

معتز محمود

انتشرت فرق وسيارات شركة الصرف الصحى بالإسكندرية فى عدد من مناطق المدينة، بالتزامن مع موجة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التي تضرب الإسكندرية، ومن المنتظر أن تكون ذروتها منتصف الأسبوع الجارى، تزامنا مع نوة قاسم.

ودفعت تلك الأوضاع شركة الصرف الصحى بالإسكندرية لإعلان حالة الطوارئ لمواجهة هذه العوامل المناخية وما قد ينجم عنها من تساقط للأمطار، وسط ارتفاع موج البحر وزيادة سرعة الرياح .

وتشير تقارير هيئة الأرصاد الجوية إلي عدم استقرار حالة الجو بداية من مساء السبت وتشتد الأحد ويصاحب حالة عدم الاستقرار نشاط للرياح مثيرة للأتربة وارتفاع الأمواج إلى نحو 2.5 إلى 3.5 متر وأمطار متوسطة الشدة علي فترات متقطعة .

وفى هذا السياق قام محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية والعضو المنتدب، بجولة على بعض المشروعات الجاري العمل عليها للحد من تجمعات الأمطار في بعض المناطق، وشملت الجولة محطة التنقية الشرقية ومحطه سموحه القبلية وأمام مستشفي وينجت وكوبري كليوباترا

وخلال الأيام الماضية وعقب انتهاء نوة المكنسة قامت عناصر وأفراد شركة الصرف الصحى بالإسكندرية باستخدام معدات متاحة بالشركة فى أعمال التطهير الشنايش بعد النوة فى عدة مناطق تشمل منتزه أول وثان وشرق ووسط والجمرك وغرب والعجمي والعامرية .

وتأتى أهمية استكمال التطهير علي مدار الساعة لرفع العبء عن الشنايش نتيجة لتجريف مياه الأمطار للرواسب والمخلفات بالشبكات أثناء النوة السابقة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية والعضو المنتدب علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فوراً وعلي متابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة.

كما أكد علي التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وشركة مياه الشرب وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.

وتجدر الإشارة أن محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعلن تعطيل الدراسة اليوم الأحد بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة، نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب.

يأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا علي سلامة المواطنين.