الصرف الصحى بالإسكندرية تطلب توريد قطع غيار سيارات سوزوكى فان

معتز محمود



أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية عن حاجتها لتوريد قطع غيار سيارات سوزوكى فان 7 راكب، وذلك عبر طرح عدد من العمليات فى مناقصة عامة بنظام المظروف الواحد.



وحددت الشركة لتوريد قطع غيار السيارات السوزوكى الفان جلسة الاحد الموافق 25/2/2018، وحددت الشركة قيمة التأمين الابتدائى لهذه العملية 750 جنيها، ويسدد التأمين نقدًا أو بشيك مقبول الدفع أو خطاب ضمان غير مشروط سارٍ لمدة 120 يومًا يزاد إلى 5% عند الإسناد.



وقامت الشركة بتوفير كراسات الشروط والمواصفات لمن يطلبها من إدارة المشتريات بالدور السابع بالشركة، مقابل سداد ثمن النسخة البالغ 540 جنيهًا.



وتضمنت تلك العمليات توريد قطع غيار سيارات دونج فينج صينى، فى عملية منفصلة ضمن المناقصة، وحددت لها جلسة الاثنين الموافق 26/2/2018.



وأشارت إلى توافر كراسات الشروط والمواصفات من إدارة المشتريات بالدور السابع بالشركة لمن يطلبها عن تلك العملية نظير سداد مبلغ 540 جنيها ثمن النسخة.



وحددت الشركة قيمة التأمين الابتدائى لهذه العملية 800 جنيه، ويسدد التأمين نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو خطاب ضمان غير مشروط سارٍ لمدة 120يومًا يزاد إلى 5% عند الاسناد.







كما أعلنت الشركة خلال نفس المناقصة عن حاجتها لتوريد قطع غيار كهرباء سيارات دبابة 90-95ايسوزو،فى جلسة الخميس الموافق 22/2/2018، وحددت الشركة قيمة التامين الابتدائى لهذه العملية سبعمائة وخمسون جنيها .



كما قامت الشركة بتوفير كراسات الشروط والمواصفات لمن يطلبها من ادارة المشتريات بالدور السابع بالشركة مقابل سداد ثمن النسخة البالغ خمسمائة واربعون جنيها.



وأوضحت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية ان كافة تك العمليات خاضعة للائحة المشتريات بالشركة.