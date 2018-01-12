الصرف الصحى بالإسكندرية تطرح مناقصات لتوريد قطع غيار سيارات

معتز محمود طرحت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عدة مناقصات عامة بنظام المظروف الواحد، لتوريد قطع غيار مختلفة لسيارات الشركة المتنوعة، وتشمل مناقصة لتوريد قطع غيار سيارات نصر كارجو شفط، حددت الشركة لها جلسة الإثنين الموافق 29 يناير



معتز محمود



طرحت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عدة مناقصات عامة بنظام المظروف الواحد، لتوريد قطع غيار مختلفة لسيارات الشركة المتنوعة، وتشمل مناقصة لتوريد قطع غيار سيارات نصر كارجو شفط، حددت الشركة لها جلسة الإثنين الموافق 29 يناير 2018.



وحددت الشركة قيمة التأمين الابتدائى للمناقصة بـ2450 جنيهاً، كما وفرت الشركة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية فى إدارة المشتريات بالدور السابع بالشركة مقابل سداد ثمن النسخة 382 جنيها.

كما طرحت الشركة مناقصة أخرى لتوريد قطع غيار سيارات نافورى ماز، وحددت لها جلسة الاثنين الموافق 29 يناير 2018، وسداد قيمة التأمين الابتدائى البالغ 15000 جنيه، ووفرت كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية فى إدارة المشتريات مقابل سداد ثمنها البالغ 1940 جنيها.



كما طرحت الشركة مناقصة لتوريد قطع غيار سيارات مرسيدس 2418، وحددت لها جلسة الثلاثاء الموافق 30 يناير 2018.

وتبلغ قيمة التأمين الابتدائى لتلك العملية 2500 جنيه، وقيمة كراسة الشروط 316 جنيهاً.

كما طلبت الشركة توريد قطع غيار سيارات مدمجة ماز، وحددت لها جلسة الثلاثاء الموافق 30 يناير 2018.

ووفرت كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية فى إدارة المشتريات مقابل سداد ثمنها البالغ 1940 جنيها وحددت قيمة التأمين الابتدائى لهذه العملية بـ 15000 جنيه.