الصرف الصحى بالإسكندرية تطرح مناقصات لإعادة تأهيل محركات الأحواض بمحطات للمعالجة

طرحت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية مناقصة عامة تشمل عدة عمليات بعضها بنظام المظروفين وبعضها بنظام المظروف الواحد من خطة الإحلال والتجديد للعام المالي 2021 – 2022 . وأوضحت مصادر فى شركة الصرف الصحى بالإسكندرية أن تلك العمليات تشمل عملية رفع…

طرحت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية مناقصة عامة تشمل عدة عمليات بعضها بنظام المظروفين وبعضها بنظام المظروف الواحد من خطة الإحلال والتجديد للعام المالي 2021 – 2022 .

وأوضحت مصادر فى شركة الصرف الصحى بالإسكندرية أن تلك العمليات تشمل عملية رفع كفاءة وإعادة تأهيل عدد 9 محركات بلاورات خاص بأحواض محطة معالجة الكيلو 21 قدرة قدرة 160 ك. وات ، وذلك بنظام المظروفين .

وأشارت المصادر إلى أنه تم تحديد جلسة لتلك العملية فى يوم 18 أكتوبر الجارى ، وتحدد لفتح المظاريف الساعة الثانية عشر ظهر هذا اليوم وذلك مع إتاحة كراسات الشروط والمواصفات من إدارة المشتريات بالدور السابع بالشركة مقابل سداد ثمن النسخة البالغ قدرها ثمانمائة وثلاثون جنيهاً .

كما تم تحديد قيمة التأمين الابتدائي وقدره سبعة آلاف جنيه، على أن يسدد التأمين الابتدائي نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو خطاب ضمان غير مشروط ساري لمدة 120 يوماً يزاد إلي 5% عند الإسناد ، مع التأكيد على أن العمليات بعاليه خاضعة للائحة المشتريات بالشركة .

وكما تشمل تلك العمليات عملية رفع كفاءة السواقي الدوارة والزحافات لمحطات قطاع المعالجة بتوريد كتاين ويشمل محطات أبيسات – محطة معالجة الكيلو 26 ، وذلك بنظام المظروف الواحد .

وأشارت المصادر إلى أنه تم تحديد موعد لفتح المظاريف تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم 21 أكتوبر الجارى ، مع إتاحة كراسات الشروط والمواصفات من إدارة المشتريات بالدور السابع بالشركة مقابل سداد ثمن النسخة البالغ قدرها ألف وخمسمائة وخمسة وأربعون جنيهاً .

كما تم تحديد قيمة التأمين الابتدائي وقدره خمسة عشر ألف جنيه ، على أن يسدد التأمين الابتدائي نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو خطاب ضمان غير مشروط ساري لمدة 120 يوماً يزاد إلي 5% عند الإسناد، مع التأكيد على أن العمليات بعاليه خاضعة للائحة المشتريات بالشركة .

يشار إلى ان اللواء أ.ح مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية والعضو المنتدب قد عقد يوم ١٠/٦/٢٠٢١ اجتماعاً بقاعة الاجتماعات بالديوان العام بالشاطبي اجتماعا برئاسته وبحضور رؤساء القطاعات الفنية بالشركة ومديرى عموم الإدارات المختلفة بالديوان العام استعرض خلالة الخطط المستقبلية ومراجعة ودراسة الاحتياجات للشركة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ واستعداد الشركة لمجابهة الشتاء القادم.

و شدد نافع على رفع كفاءة المحطات وإعادة تأهيلها لاستقبال فصل الشتاء القادم وتوفير كافة الإمكانيات من معدات وعربات والوقوف على مدى جاهزيتها ويأتى ذلك للعمل على راحة المواطن السكندرى.