الصرف الصحى بالإسكندرية تطرح مشروع استكمال الفواصل لخط انحدار مجمع سيدى بشر

معتز محمودطرحت شركة الصرف الصحى بالاسكندرية مشروع استكمال وتدعيم الفواصل لبعض الفرعات لخط الانحدار مجمع سيدى بشر قطر 1500 مم فى جلسة الخميس الموافق 15/2/2018.وقررت الشركة طرح العملية فى مناقصة عامة بنظام المظروف الواحد للعملية برقم رقم 3ه 2017/2018، لافتة إلى أن العملية خاضعة للائحة المشتر

معتز محمود



طرحت شركة الصرف الصحى بالاسكندرية مشروع استكمال وتدعيم الفواصل لبعض الفرعات لخط الانحدار مجمع سيدى بشر قطر 1500 مم فى جلسة الخميس الموافق 15/2/2018.

وقررت الشركة طرح العملية فى مناقصة عامة بنظام المظروف الواحد للعملية برقم رقم 3ه 2017/2018، لافتة إلى أن العملية خاضعة للائحة المشتريات بالشركة.



وحددت الشركة قيمة التأمين الابتدائى لهذه العملية بمبلغ مائة الف جنيه، يسدد نقدا او بشيك مقبول الدفع او خطاب ضمان غير مشروط لمدة 120يومًا يزاد الى 5% عند الاسناد.

ووفرت الشركة كراسة الشروط والمواصفات من إدارة المشتريات بالدور السابع بالشركة مقابل سداد ثمن النسخة البالغة 4200 جنيه.



وأشترطت الشركة إرفاق طلب الشراء بصورة من الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء مجددة شعبة اعمال كهروميكانيكية والالكترونية من الفئة الاولى وحتى الفئة السادسة بالنسبة للعملية رقم15هـ وشعبة شبكات مياه وصرف صحى الفئة الأولى وحتى السادسة بالنسبة الى العملية رقم 3هـ.



وحددت الشركة جلسة الخميس الموافق 15/2/2018 موعدا لفتح المظاريف فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل إحدى اللجان المشكلة لدراسة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية ، وهى اللجنة التى أمر المحافظ بتشكيلها بقراره رقم 2175 لسنة 2017 للتغلب على جميع معوقات مياه الشرب والصرف الصحى والتعامل معها بشكل عملى وفورى بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بالإسكندرية.

وخلال الفترة الماضية لفت بعض مسؤلي المحافظة وشركة الصرف الصحى على ضرورة العمل على تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحى وإعداد خطط مستقبلية لها، وكذا متابعة الإجراءات المتخذه للنهوض بمنظومة المحافظة على البيئة المائية بالإسكندرية.