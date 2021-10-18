«الصرف الصحى» بالإسكندرية تضيف 21 سيارة جديدة لمنظومة التتبع عبر GPS

علمت ” المال ” أن شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، انتهت عبر عدد من الإدارات التابعة لها من إضافة عدد من السيارات التابعة لها إلى منظومة تتبع السيارات عن طريق GPS وذلك بهدف إخضاعها للمراقبة وسهولة العمل على تحديد موقعها بدقة عبر تلك المنظومة.

حيث قامت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالشركة بالإشتراك مع الإدارة العامة للكسح التجاري وبالتنسيق مع سامية إبراهيم مدير إدارة متابعة السيارات بإدخال 21 سيارة جديدة إلى منظومة تتبع السيارات عن طريق GPS ليصبح إجمالي السيارات 121 سيارة تخضع للمراقبة وتحديد موقعها بدقة عن طريق GPS .

وتأتى أهمية منظومة تتبع السيارات عن طريق GPS لأن شركة صرف صحى الإسكندرية تمتلك أسطولًا كبيرًا من المعدات والسيارات من أنواع مختلفة كالسيارات المدمجة والنافورى وغيرها ، كما يأتى تنفيذ المنظومة كتطبيق لتوجيهات اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحى بالإسكندرية باستكمال العمل علي منظومة تتبع السيارات وإدخال عدد سيارات جديدة ضمن المنظومة وتحت قيادة اللواء ماجد مستشار رئيس مجلس الإدارة للتأمين الفني.

جدير بالذكر أن الشركة قامت بتفعيل نظام تتبع السيارات بالتعاون مع شركة ETIT وهي الشركة الأولى فى مصر المتخصصة فى تقديم خدمات التتبع الآلى للمركبات والحلول الأمنية الخاصة بإدارة أسطول السيارات.

وتتيح خدمة GPS للشركة القدرة على معرفة أماكن تواجد السيارات التي تم تركيب جهاز GPS بها وتحديدها بسهولة فائقة وتحديد نطاقات بعينها لمسار السيارات لا تخرج عنها, فضلا عن متابعة السرعة ومعدل استهلاك الوقود وخلافه، الأمر الذي ييسر عملية إدارة أسطول السيارات.

ويشار إلى أن اللواء محمود نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحى بالإسكندرية قد اجتمع قبل أيام مع قطاعات التشغيل والصيانة والتخطيط والمعالجة والمشروعات ومديري عموم مناطق التشغيل والصيانة والمكتب الفني بحضور د. هلالي مساعد رئيس الشركة وأ. محمد البوشي مستشار رئيس الشركة للتوجيه نحو استكمال حصول جميع محطات الشركة علي شهادة جودة الإدارة الفنية المستدامة TSM.

وأشار نافع الي أهمية تجهيز ورفع كفاءة جميع المحطات ووضع الخطط لحصول جميع المحطات علي شهادة TSMوبالمثل الارتقاء بكفاءة العاملين بالمحطات والشبكات والاهتمام بتدريبهم بشكل كاف.

وأوضح نافع أن أكثر من ٥٠٪ من محطات المعالجة حاصلة علي شهادة TSM ويجب أن تصل إلى ١٠٠٪ مما يكون له بالغ الأثر في الاطمئنان الي جودة التشغيل والارتقاء بتشغيل وصيانة المحطات والوصول بها إلى المستويات العالمية والتى تضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة.

وأوضح أن تلك الشهادة تمنح طبقا للمعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، والمراقبة وضبط الجودة وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة في تقييم أداء العاملين، مؤكداً أنه يجب تأهيل جميع المحطات والشبكات للحصول علي شهادة TSM.