الصرف الصحى بالإسكندرية تراجع مصبات الأمطار

معتز محمود قال مصدر مُطلع بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية لـ"المال" إنه خلال الأيام الماضية تم مراجعة تطهير مصبات البحر التي تستخدم في تصريف مياه الأمطار . وأضاف أن هذه الأعمال تمت بجهود منطقة وسط للصرف الصحي بعناية المهندس حسن خليل مدير عام المنطقة وذلك في إطار الجهود المبذولة لمن

معتز محمود



قال مصدر مُطلع بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية لـ”المال” إنه خلال الأيام الماضية تم مراجعة تطهير مصبات البحر التي تستخدم في تصريف مياه الأمطار .



وأضاف أن هذه الأعمال تمت بجهود منطقة وسط للصرف الصحي بعناية المهندس حسن خليل مدير عام المنطقة وذلك في إطار الجهود المبذولة لمنع تجمعات مياه الأمطار خلال موسم الشتاء والأمطار.



يُشار إلى أن محافظة الإسكندرية ليس لديها حاليا شبكة منفصلة لتصريف مياة الامطار، ويتم تصريفها من خلال شبكة الصرف الصحى بما يمثل ضغط أكبر على الشبكة وبطء فى تصريف مياه الأمطار نسبيا.

وكثفت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية جهودها، قبل فصل الشتاء، لاكتشاف أى عقبات أو مشكلات تعوق تصريف المياه من عدد من الشوارع والمنشآت المهمة بالمحافظة باستخدام نماذج محاكاة الأمطار.



وتم إجراء نماذج المحاكاة في بعض المناطق التي تعاني مشاكل في سقوط مياه الأمطار؛ بهدف التخلص من العيوب التي يمكن أن تظهر خلال تطبيق النماذج.



وأشار المصدر إلى أنه يجرى التنسيق مع غرفة عمليات السيول التابعة لوزارة الرى والتى تقوم برصد وتحليل بعض الخرائط التى توضح موقف الأمطار قبل 24 ساعة من حدوثها.



ولفت المصدر إلى أنه تم أيضًا تنفيذ أعمال المحاكاة لكوبري كليوباترا ومتابعة خط سير المياه للنفق وحث العاملين بالمنطقة على المتابعة أولًا بأول للاستعداد لفصل الشتاء المقبل.



وأوضح أن منطقة كارفور والدون تاون والتى كانت من أهم مناطق تجمع الأمطار فى السنة قبل الماضية خضعت أيضًا لتجربة محاكاة.



وكشف عن أنه تم دعم الشركة بسيارة لمواجهة السيول، وتم التنسيق مع الرى وادارة المصارف لخفض المنسوب لاستيعاب كميات الأمطار المتوقع هبوطها، فضلًا عن تدبير سيارة مماثلة من إحدى المحافظات على سبيل الإعارة لمواجهة موسم الشتاء.



وتابع: وتم التطهير للمحطات والمجمعات ثم إعادة التطهير للخطوط والمجمعات من أول سبتمبر، وتم التنسيق مع الرى وإدارة المصارف لخفض المنسوب لاستيعاب كميات الأمطار المتوقع هبوطها.

تجدر الإشارة إلى أن شركة الصرف الصحى بالإسكندرية قامت بتنفيذ خطة لتطهير الشبكات قبل فصل الشتاء، باستخدام الوسائل الميكانيكية و اليدوية، ثم تم تنفيذ خطة تطهير الشنايش، للاستعداد لفصل الشتاء الجارى.