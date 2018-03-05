الصرفي: البورصة لديها 32 شركة مقيدة في نايلكس‎

مليون جنيه الحد الأدنى لرأس مال الشركة المستهدفة الدخول في بورصة النيل المال- خاص قالت هبة الصرفي رئيس قطاع الافصاح بالبورصة المصرية ، إن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر من الأسواق الواعدة للدخول في البورصة. وأضافت أن رأس مال…

مليون جنيه الحد الأدنى لرأس مال الشركة المستهدفة الدخول في بورصة النيل





المال- خاص

قالت هبة الصرفي رئيس قطاع الافصاح بالبورصة المصرية ، إن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر من الأسواق الواعدة للدخول في البورصة.

وأضافت أن رأس مال الشركة التي تعتزم الدخول للبورصة لايقل عن مليون جنيه، منوها إلى أن الحد الأدنى في القيمة ليس كبير خاصة بعد تعويم سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وأشارت الصيرفي خلال فعاليات مؤتمر وطني رقمي في دورته الخامس إلى وجود قرابة 32 شركة مدرجة في بورصة النيل.

وأوضحت أن يوجد عدة مصادر للتمويل ومنها رأسمال المخاطر و البنوك والتأجير التمويلي ، ويمكن لأي شركة راعية في الحصول على تمويلات.

وكشفت عن توجه الحكومة المصرية منذ 2007 وحتى الآن في زيادة الدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والحرص على تقديم أفضل الفرص التمويلية لهم.

ورحبت الصرفي بفكرة دخول شركات أعضاء غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات في القيد بالبورصة المصرية ، حيث تعد من الخطوات الهامة للحصول ع