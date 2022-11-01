«الصرح» القابضة تنشئ «أنكور» العقارية بخطة استثمارية 10 مليارات جنيه حتى 2023

أسست شركة الصرح القابضة العاملة فى مجال المقاولات والانشاءات، ذراعاً جديداً للتطوير العقاري تحت اسم أنكور للتنمية Anchor بخطة استثمارية طموح تبلغ 10 مليارت جنيه.

قال المهندس عمرو علي، رئيس مجلس إدارة شركة أنكور العقارية إن التنمية العمرانية التي تشهدها مصر خلال الفترة الأخيرة وتدشين الجيل الرابع من المدن الجديدة أدى لظهور فرص استثمارية واعدة في مجال التطوير العقاري

كما منح الفرصة لظهور جيل جديد قوي من شركات التطوير العقاري للمشاركة في هذه التنمية، والاستفادة من حجم الفرص المتاحة.

وأضاف أن شركة الصرح القابضة تتمتع بخبرة قوية في مجال المقاولات والإنشاءات وهو ما يمنح أنكور خبرة وسابقة أعمال قوية تستفيد منها في تطوير مشروعاتها الجديدة، بجانب الملاءة المالية القوية لتنفيذ مشروعاتها اعتمادا على التمويل الذاتي بشكل أساسي.

عمرو علي: التعاقد مع كيان قوى خلال أيام لتطوير مشروع بالعاصمة الإدارية

ولفت إلى أهمية وجود خطة مالية قوية لتنفيذ المشروعات، خاصة خلال الفترة الراهنة التي تتطلب سرعة التنفيذ، وفقاً لبيان صادر من الشركة.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن أول مشروعاتها والذي سيتم تنفيذه في العاصمة الإدارية، وذلك بعد صدور القرار الوزاري وإعداد الدراسات والتجهيزات التي قاربت على العام، وبالتحالف مع كيان استثماري.

وذكر أن العاصمة الإدارية الجديدة كمدينة ذكية ومستدامة أصبحت قبلة الاستثمار في السوق المحلية، ويوجد بها حجم استثمار أجنبي قوي يعكس الثقة في هذا المشروع المتميز

كما تسعى الحكومة باستمرار لتقديم مزيد من المحفزات والفرص التي ترفع حجم الإقبال على المشروع سواء للمستثمرين المصريين أو الأجانب.