الصديق الجاني.. حل لغز قتل سائق «توك توك» في سوهاج

ارتكب شخص جريمة قتل صديقه سائق مركبة توك توك في محافظة سوهاج حتى يتمكن من سرقته بعدما استدرجه إلى منطقة زراعية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الجاني.

كان مركز شرطة دارالسلام بمديرية أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من سائق مركبة “توك توك” عن تأخر شقيقه سائق مركبة توك توك في العودة بمركبة “التوك توك”، ولدى تواصله معه تليفونيًا أبلغه تشاجر مع آخر ببندر دار السلام، فتوجه للمكان فلم يجد شقيقه.

وعثر على مركبة “التوك توك” خاصته، وبه آثار دماء بالقرب من منزل صديق شقيقه.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن أن وراء إرتكاب الواقعة صديق المجني عليه سائق مركبة توك توك -مقيم بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف باستدراج المجني عليه إلى أرض زراعية بجوار مسكنه، واعتدى عليه بسلاح أبيض كان بحوزته محدثًا إصابته التي أودت بحياته لوجود خلافات بينهم.

وأرشد المتهم عن جثة المجني عليه والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة سكين، والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، واتخذت الإجراءات القانونية.