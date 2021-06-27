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الصدفة تنقذ ساكنا من الموت في البرج المنهار بفلوريدا

ذهب لينام مع صديقته في ذات الوقت الذي شهد انهيار المبنى
أيمن عزام 9:30 م, الأحد, 27 يونيو 21 9:30 م, الأحد, 27 يونيو 21

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كان المفترض أن يظل إيريك دي موروا الساكن في البرج المنهار في فلوريدا ماكثا في مسكنه وقت انهيار برج تشامبلين تاورز، لكن صديقته حثته على قضاء الليلة معها في مسكن يبعد عن البرج قرابة الميلين، مما أدى إلى إنقاذ حياته من الموت المحقق.

البرج المنهار في فلوريدا

وقال دي موروا الشاب البرازيلي البالغ من العمر أربعين عاما في حديث مع وكالة رويترز: “الله وحده هو الذي انقذني. أعتقد أن إنقاذي معجزة بكل المقاييس”.

استيقظ دي موروا يوم الأربعاء الماضي وذهب إلى صالة الألعاب الرياضية؛ ثم قضى بقية اليوم يعمل ويطهو وجبة برازيلية تقليدية في شقته المكونة من حجرتي نوم في الطابق العاشر من البرج المنهار.

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وكانت الوجبة مخصصة لصديقته التي اصطحبها إلى منزلها الذي يبعد ميلين عن شقته في ذلك المساء بصحبة بعض الأصدقاء.

وبعد العشاء، شاهدت المجموعة مباراة كرة قدم بين البرازيل وكولومبيا قبل الانخراط في ممارسة لعبة السلة في الخارج.

كان دي موروا يتصبب عرقا داخل الحديقة الملحقة بمنزل صديقته بعد استعادة الكرة من أحد المجاري المائية القريبة.

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وقال دي موروا لصديقته: ” سأذهب إلى المنزل لأنني سأذهب إلى الجيم صباح الغد وليس لدي ما أرتديه هنا. كنت القى عليها السلام لكنها قالت له:” لماذا لا تبقى معي؟”

وألحت عليه ألا يعود إلى برج تشامبلين تاورز، وأخبرته أنها ستقوم بتجفيف سرواله القصير، وطلبت منه الاستحمام.

جلس الاثنان وتناولا مشروب البيرة وذهبا ليناما في ذات الوقت الذي شهد انهيار المبنى المكون من 130 وحدة سكنية.

استيقظ دي موروا بعد ساعات على صوت مكالمة لم يتم الرد عليها وعلى نص كتابي مرسل من سيدة تعمل في البرج؛ وحوت الرسالة على سؤال حول سلامته. وشكر دي موروا صديقته وقال إنه يجب أن يشتري لها الآن خاتم الخطوبة.

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بقلم أيمن عزام

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