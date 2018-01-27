الصخور للبلاستيك تقتنص تنفيذات بورصة النيل

مصطفى طلعتاقتنصت شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، صدارة قائمة أنشطة الشركات المدرجة بورصة النيل، من حيث أحجام التداول، الأسبوع الماضي، من خلال بيع وشراء 4.8 مليون ورقة مالية، بقيمة 1.4 مليون جنيه.وكشف تقرير صادر عن إدارة البورصة، اليوم السبت، أن شركة الدولية للصناعات الطبية "إيكمي" قد ا

مصطفى طلعت

اقتنصت شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، صدارة قائمة أنشطة الشركات المدرجة بورصة النيل، من حيث أحجام التداول، الأسبوع الماضي، من خلال بيع وشراء 4.8 مليون ورقة مالية، بقيمة 1.4 مليون جنيه.

وكشف تقرير صادر عن إدارة البورصة، اليوم السبت، أن شركة الدولية للصناعات الطبية “إيكمي” قد احتلت المرتبة الثانية بتداول 1.7 مليون ورقة مالية، وجاءت شركة إنترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية ذيل القائمة.

يشار إلى أن بورصة النيل سجلت قيمة تداول قدرها 7.6 مليون جنيه، بكيمة تداول 16.6 مليون ورقة منفذة على 1.26 ألف عملية بيع وشراء.