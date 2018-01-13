الصخور العربية تقتنص تنفيذات بورصة النيل

مصطفى طلعت:اقتنصت شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، صدارة تنفيذات بورصة النيل، خلال تعاملات الاسبوع المنقضي، عبر بيع وشراء 3.8 مليون ورقة مالية، بقيمة 1.1 مليون جنيه، بينما تزيل القائمة شركة مصر انتركوننتال للجرانيت والرخام بتداول 800 الف ورقة، بقيمة 400 الف جنيه.وذكر تقرير حديث صادر عن

مصطفى طلعت:

اقتنصت شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، صدارة تنفيذات بورصة النيل، خلال تعاملات الاسبوع المنقضي، عبر بيع وشراء 3.8 مليون ورقة مالية، بقيمة 1.1 مليون جنيه، بينما تزيل القائمة شركة مصر انتركوننتال للجرانيت والرخام بتداول 800 الف ورقة، بقيمة 400 الف جنيه.

وذكر تقرير حديث صادر عن ادارة البورصة، أن بورصة بورصة النيل، سجلت اجمالي تداولات بقيمة 10.1 مليون جنيه، وكمية تداول بلغت 20 مليون ورقة منفذة على 1.6 الف عملية.

جدير بالذكر أن مؤشرات البورصة ارتفعت بشكل جماعي إذ صعد المؤشر الرئيسي بحوالي 3.11% مسجلاً 15242 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.24% إلى مستوى 851 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 2.34% إلى 2016 نقطة.