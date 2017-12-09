الصخور العربية تخطف صدارة تداولات بورصة النيل

المال ـ خاص:تصدر شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية قائمة أنشط الشركات المتداولة في بورصة النيل، خلال تداولات الأسبوع المنقضي، مسجلة أحجام تداول قدرها 6.2 مليون ورقة مالية، بقيمة 1.8 مليون جنيه.ووفق تقرير صادر عن إدارة البورصة، تراجعت شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية إلى المرتبة ال

المال ـ خاص:

تصدر شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية قائمة أنشط الشركات المتداولة في بورصة النيل، خلال تداولات الأسبوع المنقضي، مسجلة أحجام تداول قدرها 6.2 مليون ورقة مالية، بقيمة 1.8 مليون جنيه.

ووفق تقرير صادر عن إدارة البورصة، تراجعت شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية إلى المرتبة الثانية، من خلال بيع وشراء 1.8 مليون ورقة مالية، بقيمة 642.8 ألف جنيه، وذلك بعد تصدرها تداولات النيل لأسابيع طويلة.

وسجلت شركات بورصة النيل، قيمة تداولات قدرها 10.4 مليون جنيه، من خلال بيع وشراء 11.8 مليون ورقة مالية، منفذة على 1.4 ألف عملية.

جدير بالذكر أن مؤشرات السوق تراجعت بشكل جماعي، الأسبوع الماضي، ليغلق المؤشر الرئيسي “ايجي اكس 30” إلى 14295 نقطة، بخسائر نحو 2%، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي أكس 70” 3.5% ليصل إلى 768 نقطة، وغمتد الهبوط إلى مؤشر “إيجي أكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 2.23%، عند 1811 نقطة.