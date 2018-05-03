الصخور العربية تخطر البورصة بأسباب تغير نتائج الأعمال عن تقرير المستشار المالى

رجب عز الدينقالت شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية إن قرار تعويم الجنيه المصرى تسبب فى انحراف النتائج الفعلية عن التقديرية المُعَدّة بواسطة المستشار المالى المستقل فى أكتوبر 2016.وأوضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 كان مفاجئا مما

رجب عز الدين





قالت شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية إن قرار تعويم الجنيه المصرى تسبب فى انحراف النتائج الفعلية عن التقديرية المُعَدّة بواسطة المستشار المالى المستقل فى أكتوبر 2016.

وأوضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 كان مفاجئا مما أدى إلى ارتباك شديد في السوق الأمر الذى أدى إلى حدوث زيادة مبالغة في الأسعار تسبب فى ارتفاع تكاليف الإنتاج وتضاعف قيمتها بما يقرب 3 مرات.

وتابعت أن حركة البيع تأثرت بشدة نتيجة ارتفاع وتفاوت الأسعار في السوق وتخوف المشترين وبخاصة المرتبطين بقطاع المقاولات الذي تعرض لخسائر كبيرة؛ مما أثر على مبيعات والأرباح بالسلب.

وانخفضت أرباح الشركة إلى 953 ألف جنيه خلال 2017، مقابل أرباح بلغت 2.56 مليون جنيه في 2016.