الصحفي حسين القباني يتسلم جائزة الصحافة المصرية

تسلم الزميل حسين القباني ، الصحفي في جريدة المال، مساء اليوم الثلاثاء، 5 يوليو 2022، جائزة الصحافة المصرية ، خلال حفل أقيم بالمقر الرئيسي لنقابة الصحفيين في القاهرة.

وسلم الجائزة، خالد ميري وكيل أول نقابة الصحفيين، وأيمن عبد المجيد، سكرتير عام النقابة، و دعاء النجار المشرفة على الجائزة.

كما قدم عدد من أعضاء مجلس النقابة دورع الجائزة وهم: إبراهيم أبو كيلة، وحسين الزناتي، ومحمد يحيي، وحمادة الرمحي.

من حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية

وفي 2 ديسمبر 2021، أعلنت نقابة الصحفيين قائمة الفائزين بجائزة الصحافة المصرية .

وفاز الزميل حسين القباني ، بجائزة الصحافة المصرية الفئة الاقتصادية حاصدا المركز الثاني، عن تحقيق يرصد مواجهة محافظة مطروح غربي مصر لتداعيات فيروس كورونا .

ويرصد التحقيق الذي جاء بعنوان: مطروح بأشهر كورونا «العجاف».. «كنز اقتصادى» تحيطه مكاسب «سمان» ” الواقع الذي واجهته المحافظة، وفرص الاستثمار والتنمية التي لم يعقها الفيروس.

ويستكشف تحقيق «المال» المدعوم بإحصائيات، خط سير»مطروح» وسط ألغام «كورونا» منذ أواخر فبراير2020 وحتى نهاية العام ذاته.

وكانت مطروح أول محافظة تصدرت «الحرب» ضد الجائحة، واستطاعت جني مكاسب لاحت بشكل لافت من بين التراجعات ذات الأبعاد العالمية.

يذكر أنه تنافس هذا العام 395 زميل وزميلة على جوائز الصحافة المصرية للأعمال المنشورة خلال 2020، فى جميع فروع المسابقة.

وتشمل فروع المسابقة 12 فرعًا فى مسابقة جوائز الصحافة المصرية ،و13 فرعًا فى مسابقة الجوائز الخاصة.