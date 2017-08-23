الصحفيين توقع اتفاقا جديدا مع المقاولين العرب

إيمان عوفقال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن العلاقة بين النقابة وشركة المقاولون علاقة تكاملية ممتدة منذ إنشاء هذا المبنى، فهي شركة عريقة وطنية سفير مصر في الخارج، ورافعة المشروعات العملاقة الوطنية في الداخل.وأضاف في كلمته على هامش توقيع عقد اتفاق مع شركة المقاولون العرب، مساء اليوم الأربعاء

إيمان عوف

قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن العلاقة بين النقابة وشركة المقاولون علاقة تكاملية ممتدة منذ إنشاء هذا المبنى، فهي شركة عريقة وطنية سفير مصر في الخارج، ورافعة المشروعات العملاقة الوطنية في الداخل.

وأضاف في كلمته على هامش توقيع عقد اتفاق مع شركة المقاولون العرب، مساء اليوم الأربعاء بمقر النقابة، أتمنى أن يكون هناك أكثر من شركة مثل المقاولون العرب في أوروبا وأفريقيا وآسيا، ولاسيما أن الشركة أصبحت ذراع مهم للسياسة المصرية في أفريقية.

وأكد نقيب الصحفيين، أن وجود شركة المقاولون العرب عامل مهم بالنسبة للنقابة، قائلا: “نحن حريصين على الاستمرار في العلاقة معها، ونتفهم تأثير تعويم سعر الصرف على الشركة، وكان لابد من إعادة النظر في التعاقد مع النقابة، وكان لابد من تحرك النقابة وبعد المفاوضات كلف بها حاتم زكريا، الأمين العام لنقابة الصحفيين، تم الوصول إلى اتفاق جديد بسعر مرضٍ للطرفين”.