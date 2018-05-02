الصحفيين تنظم ورشة التصوير الرياضي لتغطية كأس العالم

رحاب صبحى:تنظم شعبة المصورين بنقابة الصحفيين بالتعاون مع الاتحاد المصرى لكرة القدم ورشة عمل فى التصوير الرياضى استعدادا لتغطية كأس العالم ومشاركة المنتخب المصرى به، وذلك فى السادسة مساء يوم السبت القادم.وتشمل الورشة ثلاث محاور : الأولى حول "القوانين والقواعد المنظمة للمصورين والصحفيين فى ملاعب ك

رحاب صبحى:

تنظم شعبة المصورين بنقابة الصحفيين بالتعاون مع الاتحاد المصرى لكرة القدم ورشة عمل فى التصوير الرياضى استعدادا لتغطية كأس العالم ومشاركة المنتخب المصرى به، وذلك فى السادسة مساء يوم السبت القادم.

وتشمل الورشة ثلاث محاور : الأولى حول “القوانين والقواعد المنظمة للمصورين والصحفيين فى ملاعب كأس العالم”، ويحاضر فيها إيناس مظهر ممثلة عن اتحاد الكرة المصرى، والورشة الثانية : حول “رؤية المصور وأهم الصور العالمية فى كأس العالم من بطولات سابقة”، ويحاضر فيها المصور الكبير حسام دياب والورشة الثالثة :عن “كيفية ضبط الكاميرات للحصول على أفضل نتيجة فى الصور الرياضية” إضافة إلى دعم فنى وتحديث السوفت وير وتنظيف “السنسور” للكاميرات، الدعوة عامة لجميع المصورين والمحررين الرياضيين.