الصحفيين تنظم ندوة عن الإعلام العلمي بألمانيا

رحاب صبحى تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، غدًا فى الخامسة مساءً بقاعة طه حسين، ندوة عن الإعلام العلمي تهدف إلى إلقاء الضوء على التجارب الصحفية بألمانيا فى مجال الصحافة العلمية، مع التركيز على الإصدارات والمواقع الإلكترونية ومدى تأثيرها على الإصدارات الورقية. يشارك في الندوة يورج

رحاب صبحى





تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، غدًا فى الخامسة مساءً بقاعة طه حسين، ندوة عن الإعلام العلمي تهدف إلى إلقاء الضوء على التجارب الصحفية بألمانيا فى مجال الصحافة العلمية، مع التركيز على الإصدارات والمواقع الإلكترونية ومدى تأثيرها على الإصدارات الورقية.

يشارك في الندوة يورج رومر، المحرر العلمي فى موقع شبيجل أون لاين، وسيتم التطرق إلى تجربة المحتوى العلمي لدير شبيجل، والجدل حول المحتوى المجاني والمدفوع، وسبل تعزيز الاستفادة من السوشيال ميديا. يدير الندوة الصحفى أشرف أمين، رئيس القسم العلمي بالأهرام.