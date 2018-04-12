الصحفيين تنظم معرضاً لفنان الكاريكاتير كازانفسكي

رحاب صبحى: تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، فى السادسة مساءً الأربعاء القادم، بالبهو العام، بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، معرضاً للفنان الأوكراني فلاديمير كازانفسكي، يعبر فيه عن مدى حبه وعشقه للحضارة المصرية القديمة، ويعقب الافتتاح ندوة يحضرها مجموعة كبيرة من الفنانين العرب وا

رحاب صبحى:



تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، فى السادسة مساءً الأربعاء القادم، بالبهو العام، بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، معرضاً للفنان الأوكراني فلاديمير كازانفسكي، يعبر فيه عن مدى حبه وعشقه للحضارة المصرية القديمة، ويعقب الافتتاح ندوة يحضرها مجموعة كبيرة من الفنانين العرب والأجانب، ويديرها الفنان هاني شمس، وذلك على هامش فعاليات الملتقى الدولي الخامس للكاريكاتير.