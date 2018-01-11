الصحفيين تنظم دورة تدريبية حول أساسيات النقد السينمائي

رحاب صبحى تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ورشة تدريبية مجانية حول "أساسيات النقد السينمائي" من الناحية النظرية والتطبيقية، يحاضر فيها الدكتور نادر الرفاعي مدرس النقد والدراما بأكاديمية الفنون، بمشاركة الكاتب الصحفي والناقد محمود عبدالرحيم، وذلك يوم 17 يناير، ولمدة يوم واحد، وتبدأ الورشة

رحاب صبحى



تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ورشة تدريبية مجانية حول “أساسيات النقد السينمائي” من الناحية النظرية والتطبيقية، يحاضر فيها الدكتور نادر الرفاعي مدرس النقد والدراما بأكاديمية الفنون، بمشاركة الكاتب الصحفي والناقد محمود عبدالرحيم، وذلك يوم 17 يناير، ولمدة يوم واحد، وتبدأ الورشة في العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا بقاعة طه حسين.