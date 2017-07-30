الصحفيين تناقش أزمة الزملاء المفصولين تعسفيًا

- مجلس النقابة يوافق على نص تشريعي مقترح لعدم زيادة نسبة المتدربين بالصحف عن 5%وكالات:قال أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب، إن المجلس وافق في اجتماعه مساء الأحد، على تبني مقترح بتضمين التشريعات الصحفية المطروحة على البرلمان نصاً تشريعياً يضاف لشروط إصد

– مجلس النقابة يوافق على نص تشريعي مقترح لعدم زيادة نسبة المتدربين بالصحف عن 5%



وكالات:

قال أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب، إن المجلس وافق في اجتماعه مساء الأحد، على تبني مقترح بتضمين التشريعات الصحفية المطروحة على البرلمان نصاً تشريعياً يضاف لشروط إصدار الصحف، ونصه كالتالي: «يشترط في الصحيفة القائمة وطالبة التصريح ألا يزيد عدد المتدربين فيها عن ٥٪ من طاقة العمل».

وأوضح «عبدالمجيد»، أن ذلك يضاعف الطلب على الصحفيين النقابيين، ويحول دون الاعتماد على المتدربين، ما يحسن فرص العمل ويضاعف الأجور، ويمثل حلاً جذرياً لأزمات البطالة والفصل التعسفي، واستبدال النقابيين بشباب متدربين بلا أجر.

وكان مجلس النقابة ناقش عدداً من مشكلات الزملاء الذين تعرضوا للفصل التعسفي بالصحف، وفوض المجلس نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، للتواصل مع رئيس تحرير اليوم السابع، فيما تشكلت لجنة تضم نقيب الصحفيين وأيمن عبدالمجيد ومحمود كامل عضوا المجلس لحل أزمة الزملاء في مجلة أكتوبر.

وأوضح «عبدالمجيد»، أنه من المقرر أن يرفق مجلس النقابة النص المقترح بالتعديلات المرسلة لمجلس النواب لتضمينها مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المقرر مناقشته بالدورة البرلمانية المقبلة.