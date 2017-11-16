الصحفيين تشكل لجنة للتواصل مع الحزبيين المعتصمين

رحاب صبحى أصدر مجلس نقابة الصحفيين بيانًا أكد فيه أنه ناقش أزمة الصحف الحزبية المعطلة من جميع جوانبها، والحلول التي يعمل المجلس عليها للوصول لحل نهائي، واستعرض المجلس جميع الحلول المطروحة والمتاحة، مؤكدًا رفض الإساءة والتطاول الذي قام به الصحفيون في اعتصامهم، وأيضًا استمرارهم في الاعتصام بمكتب

رحاب صبحى





أصدر مجلس نقابة الصحفيين بيانًا أكد فيه أنه ناقش أزمة الصحف الحزبية المعطلة من جميع جوانبها، والحلول التي يعمل المجلس عليها للوصول لحل نهائي، واستعرض المجلس جميع الحلول المطروحة والمتاحة، مؤكدًا رفض الإساءة والتطاول الذي قام به الصحفيون في اعتصامهم، وأيضًا استمرارهم في الاعتصام بمكتب النقيب وتعطيل سير العمل.

وشكّل المجلس لجنة من أعضاء المجلس محمد خراجة وعمرو بدر وأيمن عبد المجيد للتواصل مع الصحفيين المعتصمين وإبلاغهم بما تمّ داخل المجلس من مناقشة للحلول المقترحة والاستماع لوجهات النظر المختلفة، على أن تعرض اللجنة تقريرها على المجلس المقبل.

وأكد النقيب أن هناك تواصلًا مستمرًّا مع المجلس الأعلي للإعلام ومؤسسات الدولة المختلفة.

وقرّر المجلس دعم الصحفيين المرشحين في الأندية الرياضية المختلفة، كما قرر المجلس فتح باب الاشتراك لمشروع العلاج بداية من 2/12/2017 وحتى 25/12/2017.