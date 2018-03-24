الصحفيين تشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية

رحاب صبحى أعلنت نقابة الصحفيين عن تشكيل غرفة عمليات برئاسة الصحفى أيمن عبد المجيد، عضو المجلس، رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب، لمتابعة وتسهيل أداء الصحفيين لمهام عملهم في تغطية الانتخابات الرئاسية، وتلقي أي شكاوى تتعلق بإعاقة تأديتهم لمهامهم المهنية.وتعمل الغرفة على مدار

رحاب صبحى



أعلنت نقابة الصحفيين عن تشكيل غرفة عمليات برئاسة الصحفى أيمن عبد المجيد، عضو المجلس، رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب، لمتابعة وتسهيل أداء الصحفيين لمهام عملهم في تغطية الانتخابات الرئاسية، وتلقي أي شكاوى تتعلق بإعاقة تأديتهم لمهامهم المهنية.





وتعمل الغرفة على مدار الساعة بداية من 26 مارس الجاري الذي سيشهد بدء التصويت الانتخابي في الداخل، وحتى الانتهاء من فرز الأصوات.





وتعلن الغرفة أرقامها التي تتلقى عليها الاتصالات وهي ( 01099744675 ) – ( 01099754456 ).

