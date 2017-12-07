الصحفيين ترفض قرار ترامب

إيمان عوف أعلنت نقابة الصحفيين، برئاسة عبدالمحسن سلامة، استنكارها ورفضها التام لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، بنقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس بما يعني اعترافها أن هذه المدينة المقدسة ذات الوضعية الخاصة لدي المسلمين والمسيحيين، هي عاصمة دولة إسرائيل العنصرية، ما ي

إيمان عوف

أعلنت نقابة الصحفيين، برئاسة عبدالمحسن سلامة، استنكارها ورفضها التام لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، بنقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس بما يعني اعترافها أن هذه المدينة المقدسة ذات الوضعية الخاصة لدي المسلمين والمسيحيين، هي عاصمة دولة إسرائيل العنصرية، ما يشكل تقويضا خطيرا لجميع جهود السلام في منطقة الشرق الأوسط ويدمرها من أساسها.

وأكدت نقابة الصحفيين مساندتها الكاملة للشعب الفلسطيني في مواجهة هذا القرار الظالم الذي يعيد إلى الأذهان ذكري وعد بلفور المشئوم الذي كان وراء زرع هذه الدولة اللقيطة في قلب الأمة العربية.

وطالبت النقابة جميع شعوب العالم برفض هذا الإجراء الذي يتنافي مع جميع الأعراف والقرارات الدولية، منها القرار الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي رفض تبعية القدس للدولة العنصرية، وأيضًا قرارات منظمة اليونسكو العالمية ذات الصلة بالمدينة المقدسة.

ورأت النقابة أن ترامب ما كان يتخذ مثل هذا القرار المشؤوم لولا أن الأوضاع المتردية في الدول العربية ودخولها في حروب أهلية حقيقية قد شجعته على القيام بهذه الخطوة التي يجب مواجهتها بمنتهي القوة والحزم وضرورة وجود موقف عربي موحد قوى لمواجهة المؤامرة الدولية التي تستهدف الشعوب العربية بما يتطلب موقف حاسم وواضح من الحكومات العربية في هذا الشأن.

ودعت اتحاد الصحفيين العرب في اجتماعاته، التي ستعقد خلال الساعات المقبلة في العاصمة العراقية بغداد لاتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة هذا القرار الأمريكي المتعنت والمنحاز لإسرائيل، بالتعاون مع المنظمات المماثلة والمنظمات الحقوقية الدولية وجميع منظمات المجتمع المدني حول العالم لخلق حالة رفض قوية ومستمرة ضد هذا الإجراء الذي لا يستند إلى أبسط قواعد الشرعية الدولية.

وناشدت جميع الصحفيين العرب فضح الممارسات الأمريكية والصهيونية في هذا الشأن في جميع المحافل المحلية والدولية، وتؤكد النقابة موقفها الرافض للتطبيع مع العدو الصهيوني، وتدعو إلى مقاطعة السلع والبضائع الأمريكية في العالم العربي والإسلامي.