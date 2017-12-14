الصحفيين تدين القبض على السويفى وعبدالعزيز وتطالب بالإفراج عنهما

إيمان عوف أكد مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعه الطارئ ظهر اليوم الخميس 14 ديسمبر 2017، برئاسة عبد المحسن سلامة، تضامنه بالإجماع مع الصحفيين حسام السويفى وأحمد عبد العزيز اللذين تم القبض عليهما عقب مظاهرة الاحتجاج على قرار الرئيس الأمريكى بنقل سفارة بلاده إلى القدس، وطالب المجلس بسرعة الإفراج ع

إيمان عوف





أكد مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعه الطارئ ظهر اليوم الخميس 14 ديسمبر 2017، برئاسة عبد المحسن سلامة، تضامنه بالإجماع مع الصحفيين حسام السويفى وأحمد عبد العزيز اللذين تم القبض عليهما عقب مظاهرة الاحتجاج على قرار الرئيس الأمريكى بنقل سفارة بلاده إلى القدس، وطالب المجلس بسرعة الإفراج عنهما.

وأدان المجلس واقعة القبض على الصحفيين خلال تأديتهما عملهما بتغطية الوقفة التى دعا إليها عدد من أعضاء الجمعية العمومية من فوق سلم نقابة الصحفيين يوم الخميس 7 ديسمبر، فى واقعة تكررت خلال الشهور الماضية، وأكد المجلس توفير المساعدة والدعم القانونى الكامل للزميلين والمطالبة بتوفير الرعاية الصحية لهما.

كما طالب مجلس النقابة بسرعة الكشف عن ملابسات القبض على إسلام عبد العزيز فرحات، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، الذى تم القبض عليه أثناء سفره للكويت أول ديسمبر، من مطار القاهرة، وطالب أجهزة الأمن بالكشف عن مكان احتجازه.

وناقش تقرير اللجنة المشكَّلة من الزملاء أعضاء المجلس بشأن أزمة الزملاء بالصحف الحزبية، وتم استعراض المقترحات المطروحة لتوفير التمويل اللازم لإنشاء كيان صحفى جديد يستوعب الزملاء.

كما ناقش المجلس ما جاء فى اجتماع النقيب بالزملاء فى جريدة الأسبوع بشأن مشكلتهم مع الإدارة، وتم الاتفاق معهم على تعليق اعتصامهم وإعطاء الفرصة للتفاوض بين المجلس وإدارة الجريدة، على أن يتم عرض نتيجة المفاوضات عليهم بعد عشرة أيام.

من ناحية أخرى يدعو مجلس النقابة مجلس النواب إلى ضرورة أخذ رأى نقابة الصحفيين بشأن مشروعات القوانين المتعلقة بالصحافة، والتى تُناقَش الآن، وعدم إقرار أي قوانين إلا بعد استيفاء النصوص الدستورية المقررة.