الصحفيين تدين العدوان الثلاثي على سوريا

رحاب صبحى أعلنت نقابة الصحفيين المصرية تضامنها التام مع الشعب السوري الشقيق الذي يعاني من الاعتداءات الارهابية الشرسة منذ اكثر من 6 سنوات، فانها تري ان هذه الضربات الصاروخية الغادرة جاءت لتعرقل مهمة بعثة منظمة حظر الاسلحة الكيمائية في دوما التي وصلت بالفعل إلى دمشق.وأعربت الصحفيين&nbs

رحاب صبحى

أعلنت نقابة الصحفيين المصرية تضامنها التام مع الشعب السوري الشقيق الذي يعاني من الاعتداءات الارهابية الشرسة منذ اكثر من 6 سنوات، فانها تري ان هذه الضربات الصاروخية الغادرة جاءت لتعرقل مهمة بعثة منظمة حظر الاسلحة الكيمائية في دوما التي وصلت بالفعل إلى دمشق.

وأعربت الصحفيين عن استنكارها لاستمرار المؤامرة على الشعب السوري المناضل لحسابات خاصة فيما يتعلق بمصالح الكيان الصهيوني و الإمبريالية العالمية وأصحاب الاجندات التكفيرية والتي تهدف لضرب وحدة الارض السورية وعودة الاستقرار والأمن لشعبها .

كما قالت النقابة برئاسة النقيب عبدالمحسن سلامة إنها تابعت بقلق بالغ الاعتداء الغاشم الذي شنته الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا على الجمهورية العربية السورية فجر اليوم السبت على خلفية إدعاءات مصنوعة باستخدام سوريا الأسلحة الكيميائية بمدينة دوما بالغوطة الشرقية.



