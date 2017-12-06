الصحفيين تدعو أعضاءها للاحتجاج على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

المال خاصدعا جمال عبدالرحيم وعمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمود كامل، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إلى الاحتشاد غدا في الساعة الرابعة عصرا بمقر النقابة لتنظيم وقفة احتجاجية رفضا للقرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى ا

المال خاص

دعا جمال عبدالرحيم وعمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمود كامل، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إلى الاحتشاد غدا في الساعة الرابعة عصرا بمقر النقابة لتنظيم وقفة احتجاجية رفضا للقرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وأضافوا في بيان مشترك هذا القرار المشبوه الذي يهدف إلى ترسيخ واقع جديد وهو اعتراف العالم بالقدس العربية كعاصمة للكيان الصهيوني المحتل.

كما أعلنوا رفضهم لهذا العدوان الأمريكي على الحق العربي الفلسطيني في مدينة القدس، وذكروا الصحفيين بالدور الوطني للنقابة في الدفاع عن قضايا الوطن والأمة وفي القلب منها القضية الفلسطينية التي هي القضية الأهم بالنسبة للأمة العربية.

وأدانوا الموقف الرسمي العربي، الذي لم يتجاوز عبارات الإدانة والشجب، ويطالبون الحكومات العربية باتخاذ ردود أفعال تعبر عن حالة الغضب التي انتابت الشارع العربي عقب القرار الأمريكي الأخير.