الصحفيين تحيي الذكرى السنوية للناقد مصطفى درويش

رحاب صبحىتنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، بالاشتراك مع "رابطة محبي مصطفى درويش"، يومًا ثقافيًّا في الذكرى السنوية الأولى لرحيل الناقد السينمائي الكبير ورئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية ونائب رئيس مجلس الدولة السابق مصطفى درويش، في السادسة والنصف مساءً يوم 18 أبريل المقبل، بقاعة محمد

رحاب صبحى





تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، بالاشتراك مع “رابطة محبي مصطفى درويش”، يومًا ثقافيًّا في الذكرى السنوية الأولى لرحيل الناقد السينمائي الكبير ورئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية ونائب رئيس مجلس الدولة السابق مصطفى درويش، في السادسة والنصف مساءً يوم 18 أبريل المقبل، بقاعة محمد حسنين هيكل، بحضور عدد من أفراد أسرته ومحبّيه وبعض الشخصيات العامة والفنية والثقافية.

يدير الحفل الزميل محمود عبد الرحيم، ويشمل عرضًا لفيلم قصير كوميدي من أعمال شارلي شابلن وحفلًا موسيقيًّا، بالإضافة إلى الإعلان عن تأسيس مؤسسة مصطفى درويش للثقافة والفنون، وجائزة مصطفى درويش للنقد السينمائى.