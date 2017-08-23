الصحفيين تتوسط للإفراج عن الزميل هاني صلاح الدين

إيمان عوفقال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين: إن النقابة تتواصل مع الداخلية للإفراج عن صلاح الدين، بالإضافة إلى إرفاق بيان لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ضمن الأوراق التي تثبت عدم حدوث أي وقفات احتجاجية على سلم النقابة منذ شهر رمضان الماضي.قررت نيابة الفشن ببني سويف حبس الزميل الصحفي باليوم ال

إيمان عوف

قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين: إن النقابة تتواصل مع الداخلية للإفراج عن صلاح الدين، بالإضافة إلى إرفاق بيان لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ضمن الأوراق التي تثبت عدم حدوث أي وقفات احتجاجية على سلم النقابة منذ شهر رمضان الماضي.

قررت نيابة الفشن ببني سويف حبس الزميل الصحفي باليوم السابع هاني صلاح الدين 15 يوما بتهمة التحريض على التظاهر فى نقابة الصحفيين بالقاهرة.

وعلى الرغم من إصدار لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بيانا أكدت فيه أنه لم يتم تنظيم أي وقفات داخل نقابة الصحفيين أو خارجها منذ شهر رمضان الماضي، إلا أن النيابة أصرت على تجديد حبس هاني صلاح الدين الذي كان يقضي عقوبة حبس منذ أيام قليلة حيث كان يحاكم في قضية رابعة.