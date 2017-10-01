الصحفيين تتسلم 91 كتابا ودورية تراثية مرقمة إلكترونيا

تمثل الدفعة الثانية التي تقوم مكتب الإسكندرية برقممنتها وفهرستها إلكترونياسلوى عثمان أعلن محمود كامل ، عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر اللجنة الثقافية، اليوم الأحد، أن النقابة تسلمت الدفعة الثانية من الكتب والدوريات التراثية التي تقوم مكتبة الإسكندرية برقمنتها وفهرستها إلكترونيا بعد تطهيرها.

تمثل الدفعة الثانية التي تقوم مكتب الإسكندرية برقممنتها وفهرستها إلكترونيا



سلوى عثمان

أعلن محمود كامل ، عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر اللجنة الثقافية، اليوم الأحد، أن النقابة تسلمت الدفعة الثانية من الكتب والدوريات التراثية التي تقوم مكتبة الإسكندرية برقمنتها وفهرستها إلكترونيا بعد تطهيرها.

جاءت تلك الخطوة، وفقا للبروتوكول الموقع بين نقابة الصحفيين ومكتبة الإسكندرية على أعمال الرقمنة والفهرسة الإلكترونية منذ أكثر من عامين.

وبلغ عدد الكتب التي تسلمتها النقابة عبر دفعتين بعد رقمنتها إلكترونيا 48 كتابا، بالإضافة إلى 43 دورية، كما تم تسليم 99 كتاب لمكتبة الإسكندرية في إطار الدفعة الثالثة.

وتعكف حاليا مكتبة الإسكندرية على إنشاء موقع الكتروني لمكتبة النقابة سيتم إتاحته فقط في مبنى نقابة الصحفيين ومكتبة الإسكندرية ، وسيتم من خلاله عرض المحتويات التي تم رقمنتها بشكل يسهل عملية البحث والتصفح وصولا للمحتوى.

والجدير بالذكر أن التعاون مع مكتبة الإسكندرية بدأ منذ أكثر من عامين من خلال بروتوكول مشترك يهدف للحفاظ على الكتب والدوريات التراثية التي تمتلكها مكتبة نقابة الصحفيين.