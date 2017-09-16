الصحفيين تبت في تظلمات المؤجلين.. الأسبوع الحالى

أحمد اللاهونى وأمانى عوض تبت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، في تظلمات الزملاء المؤجلين من لجنة تحت التمرين -المنعقدة في 14 و15 مايو الماضي- خلال الأسبوع الحالى. كانت اللجنة قد نظرت في عدد من التظلمات المقدمة من الصحفيين المؤجلين، خلال انعقاد لجنة المشتغلين التي استمرت على مدى يومي 26 و27

أحمد اللاهونى وأمانى عوض



تبت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، في تظلمات الزملاء المؤجلين من لجنة تحت التمرين -المنعقدة في 14 و15 مايو الماضي- خلال الأسبوع الحالى.



كانت اللجنة قد نظرت في عدد من التظلمات المقدمة من الصحفيين المؤجلين، خلال انعقاد لجنة المشتغلين التي استمرت على مدى يومي 26 و27 يوليه الماضى.



وقال أبو السعود محمد، عضو لجنة القيد بنقابة الصحفيين، فى تصريحات لـ “المال”: “إن اللجنة فحصت التظلمات التى وردت إليها بشكل مبدئي، وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، عقب اجتماع المجلس الأسبوع الحالي”.



ووفقًا لتصريحات أبو السعود، فإن اللجنة قبلت تظلمات بعض المتقدمين، لكنه لم يفصح عن عدد معين لذلك.



وأجلت لجنة القيد بالنقابة نحو 120 صحفيًا – من مختلف الجرائد – تقدموا خلال دورة الانعقاد الأخيرة، من إجمالى 430 زميلًا، قبلت منهم 310.