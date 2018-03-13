الصحفيين الإلكترونيين تطالب البرلمان بعدم التعسف في شروط إصدار التراخيص

رحاب صبحي قال صلاح عبدالصبور، نقيب الصحفيين الإلكترونيين (نقابة تحت التأسيس) إن قانون تنظيم الصحافة والإعلام يمكن أن يشمل مواد خاصة بالإعلام الإلكتروني، لكنها لن تكون منظمة لطبيعة العمل الإلكتروني ككل من حيث الوسيلة الإلكترونية، ووضع الصحفي الإلكتروني وغيرها، وهو…

رحاب صبحي

قال صلاح عبدالصبور، نقيب الصحفيين الإلكترونيين (نقابة تحت التأسيس) إن قانون تنظيم الصحافة والإعلام يمكن أن يشمل مواد خاصة بالإعلام الإلكتروني، لكنها لن تكون منظمة لطبيعة العمل الإلكتروني ككل من حيث الوسيلة الإلكترونية، ووضع الصحفي الإلكتروني وغيرها، وهو ما ينظمه المشروع الأول (مشروع قانون الإعلام الإلكتروني).

وذلك تعليقًا على ما أثير حول قرار لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان دمج 5 من المواد الواردة بمشروع قانون الإعلام الإلكتروني بمشروع تنظيم الصحافة والإعلام المرسل من الحكومة.

وأشار عبدالصبور إلى أن مناقشة البرلمان لحال الصحافة الإلكترونية هو أمر جيد، خاصة لو أتاح ذلك للصحفيين الإلكترونيين مظلة نقابية يستظلون بها، ولكن لابد وأن يتضمن أيضا آلية واضحة لإنشاء الصحف الإلكترونية، وإلا يتعسف فيما يتعلق باستصدار تراخيص الصحف الإلكترونية وأن يكون ذلك بالإخطار.