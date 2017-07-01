الصحفيين: افتتاح مركز تدريب النقابة الأسبوع المقبل

وكالات: أعلن نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، أن افتتاح مركز تدريب النقابة وكذلك افتتاح الكافتيريا بعد تجديدها، سيتم الأسبوع المقبل. وأضاف سلامة- في تصريح اليوم السبت - أن اجتماع هيئة المكتب الذي عقد اليوم اعتمد العلاوة الدورية للموظفين العاملين بالنقابة بنسبة 10%، وأنه تمت مناقشة طلبات الحصول على إ

وكالات: أعلن نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، أن افتتاح مركز تدريب النقابة وكذلك افتتاح الكافتيريا بعد تجديدها، سيتم الأسبوع المقبل. وأضاف سلامة- في تصريح اليوم السبت – أن اجتماع هيئة المكتب الذي عقد اليوم اعتمد العلاوة الدورية للموظفين العاملين بالنقابة بنسبة 10%، وأنه تمت مناقشة طلبات الحصول على إعانات، وأمور أخرى خاصة بالصحفيين.