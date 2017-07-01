الصحفيين: افتتاح مركز تدريب النقابة الأسبوع المقبل

وكالات: أعلن نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، أن افتتاح مركز تدريب النقابة وكذلك افتتاح الكافتيريا بعد تجديدها، سيتم الأسبوع المقبل. وأضاف سلامة- في تصريح اليوم السبت – أن اجتماع هيئة المكتب الذي عقد اليوم اعتمد العلاوة الدورية للموظفين العاملين بالنقابة بنسبة 10%، وأنه تمت مناقشة طلبات الحصول على إعانات، وأمور أخرى خاصة بالصحفيين.
أعلن نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، أن افتتاح مركز تدريب النقابة وكذلك افتتاح الكافتيريا بعد تجديدها، سيتم الأسبوع المقبل.
وأضاف سلامة- في تصريح اليوم السبت – أن اجتماع هيئة المكتب الذي عقد اليوم اعتمد العلاوة الدورية للموظفين العاملين بالنقابة بنسبة 10%، وأنه تمت مناقشة طلبات الحصول على إعانات، وأمور أخرى خاصة بالصحفيين.