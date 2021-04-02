الصحفيون يرفضون ميزانية النقابة ويشددون على محاسبة المطبعين

ناقش أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين العديد من القضايا والمشكلات بعد اكتمال النصاب القانوني لانتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة .

وحدثت العديد من الخلافات أثناء انعقاد الجمعية وشدد بعض الأعضاء على أن الميزانية لم تصلهم وعند طلب خالد ميري رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات التصويت على الميزانية رفض أعضاء الجمعية الموافقة عليها، وتم إرجائها لأعضاء مجلس النقابة بعد تشكيل المجلس الجديد لمراجعتها وعرضها على الجمعية العمومية مرة أخرى بأي شكل قانونى.

كما أجمع أعضاء الجمعية العمومية التشديد على رفض التطبيع مع الكيان الإسرائيلي بكل الأشكال .

وقال هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين في المجلس السابق إنه رفض الميزانية عند عرضها على أعضاء المجلس، لما بها من مبالغات في الأرقام، مشددا على أن الكثير من أعضاء المجلس أنفسهم لم تصلهم الميزانية سوى يوم الاجتماع الذي عقد لمناقشتها .

يذكر أن الجمعية العمومية اكتملت بتسجيل 2434 عضوا للتصويت بالانتخابات على ان يكون من حق باقي الأعضاء الذين لم يسجلوا قبل انعقاد الجمعية العمومية التصويت مباشرة مع فتح باب الانتخاب .

ينص قانون نقابة الصحفيين المصريين على أن تعقد الجمعية العمومية في الجمعة الأولى من شهر مارس كل عام لإقرار الميزانية، ويسجل في كشوف حضور الجمعية العمومية الأعضاء المسجلون بجدول المشتغلين والمسددون لاشتراكات النقابة.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين 2021 أعلنت عدم اكتمال النصاب القانوني لهذه الجمعية حيث حضر فقط 157 عضوا بواقع 145 عضوا بمقر النقابة الرئيسي في القاهرة، و12 عضوا فقط في فرعية النقابة بالإسكندرية، ويمثل هذا الرقم ما يقرب من 2% بينما كان يتطلب لاكتمال النصاب القانوني تسجيل 50% +1 من الأعضاء أي حضور 4873 عضوا ممن سددوا الاشتراك.

يذكر أن هناك 32 لجنة موزعة على مساحة نادي المعلمين – مقر إجراء الانتخابات – وتبلغ مساحة اللجنة الواحدة خمسة أمتار فى خسمة أمتار، وهناك مساحة أرض فضاء واسعة، كما ستكون هناك استراحة للصحفيين، كما أن إجراءات التسجيل بدأت من العاشرة صباحا إلى 3 عصرا بعد مدها ثلاثة مرات

كان من المقرر إجراء الانتخابات 19 مارس الماضي ولكن لجنة الانتخابات قررت تأجيلها ــ نظرا للظروف الاستثنائية من تفشي وباء كورونا واستحالة إجرائها بمقر النقابة المغلق ــ وتقرر انعقادها بنادى المعلمين اليوم الجمعة 2 إبريل ، والانعقاد الثاني يكفى لاكتمال النصاب حضور ربع عدد الأعضاء بجدول المشتغلين والمسددين للاشتراكات أي نحو 2500 عضو .

يتنافس على مقعد النقيب 6 مرشحين هم: ضياء رشوان، ورفعت رشاد، وكارم يحيى، والسيد الإسكندراني، ومحمد المغربي، وطلعت هاشم، بينما يتنافس على عضوية 6 مقاعد بمجلس النقابة 55 مرشحا بواقع 20 مرشحا فوق السن، و35 مرشحا تحت السن.

سلوي عثمان – رحاب صبحي