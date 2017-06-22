الصحفيون الجدد يؤدون القسم في مركز شباب الجزيرة

أ ش أ استضاف مركز شباب الجزيرة مساء اليوم حفل الإفطار السنوي لنقابة الصحفيين لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وللصحفيين الجدد الذين تم قيدهم بالنقابة من خلال لجنة القيد، التي عقدت يومي 14 و15 مايو الماضي. وشهد الحفل أداء قسم انضمام الصحفيين الجدد للنقابة واستلام كارنيهات العضوية. حضر حف



أ ش أ

استضاف مركز شباب الجزيرة مساء اليوم حفل الإفطار السنوي لنقابة الصحفيين لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وللصحفيين الجدد الذين تم قيدهم بالنقابة من خلال لجنة القيد، التي عقدت يومي 14 و15 مايو الماضي.

وشهد الحفل أداء قسم انضمام الصحفيين الجدد للنقابة واستلام كارنيهات العضوية.

حضر حفل الإفطار عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة، والصحفيين الجدد الذين انضموا لعضوية النقابة مؤخرا.

وتخلل الحفل أمسية ثقافية وفنية أقيمت بمركز شباب الجزيرة عقب انتهاء الإفطار الجماعي، تضمنت مجموعة من الفقرات الفنية قدمها أعضاء المركز.