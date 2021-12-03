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الصحة: 933 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية
محمد بدر 11:59 م, الجمعة, 3 ديسمبر 21 11:59 م, الجمعة, 3 ديسمبر 21

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة،أنه تم تسجيل 933 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 49 حالة جديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان،عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 299434 حتى اليوم.

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وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار “عبد الغفار” إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 361368 من ضمنهم 299434 حالة تم شفاؤها، و 20643 حالة وفاة.

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وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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نسخة اندرويد‏https://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون ‏https://apple.co/3gURgYJ

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الخميس عن خروج 781 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 298865 .

وأوضحت أنه تم تسجيل 919 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، لافتة إلى وفاة 57 حالة جديدة.

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بقلم محمد بدر

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