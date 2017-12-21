الصحة: 83% نسبة الفحص الطبي على طلاب المدارس بالنصف الأول

أحمد صبرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع الفحص الطبى الدورى الشامل على طلاب المدارس بنسبة 83% من إجمالى المستهدف على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي، وذلك في إطار دعم وتطوير خدمات الصحة المدرسية المقدمة لطلبة المدارس.



وأوضحت الدكتورة منى حافظ الناقة، رئيس قطاع الرعاية الاساسية، أنه تم تطعيم طلاب المدارس بطعم السحائى بنسبة 79% ، وبطعم الثنائى بنسبة 81%، لافتة الى أنه يتم المرور بشكل دوري على مختلف المدارس بجميع محافظات الجمهورية لمتابعة الإجراءات الوقائية والإكتشاف المبكر للأمراض المعدية والحد من إنتشارها وترصد المرض ورفع الوعى الصحى فى المنشآت التعليمية.



وأضافت رئيس قطاع الرعاية الاساسية أنه تم تدريب 2130 مسئول ما بين طبيب وممرضة ومسئول تربية بيئية وسكانية على خدمات الصحة المدرسية والفحص الطبي الدوري الشامل للطلاب، مشيرة الى أنه تم عقد لقاء فيديو كونفرانس في بداية العام الدراسي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتفعيل خطة الوقائى بالمدارس بما يتضمن جميع خدمات الصحة المدرسية من فحص طبى دورى شامل، و تطعيمات ، بالاضافة الى الإشراف على البيئة الداخلية والخارجية بالمنشآت التعليمية.