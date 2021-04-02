لايف

الصحة: 703 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و43 وفاة

ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية
المال - خاص 12:12 ص, السبت, 3 أبريل 21 12:12 ص, السبت, 3 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، أنه تم تسجيل 703 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، لافتة إلى وفاة 43 حالة جديدة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه خرج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 155448 حالة حتى اليوم.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 203546 من ضمنهم 155448 حالة تم شفاؤها، و 12084 حالة وفاة.

اقرأ أيضا  «صحة البرلمان» تتابع منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: نسخة اندرويد https://bit.ly/2MHG97L

اقرأ أيضا  الصحة: تسجيل 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا و41 وفاة

نسخة ايفون https://apple.co/3gURgYJ

كانت وزارة الصحة والسكان، قد اعلنت أمس الخميس، عن خروج 322 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 155016 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أمس أنه تم تسجيل 712 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة.

اقرأ أيضا  الصحة: تسجيل 699 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة

وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020 ، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

متحدث الصحة: 139 مركزًا لتلقي لقاح كورونا على مستوى الجمهورية وإمكانية وصولها لـ5 آلاف (فيديو)

محمد مجدي 12:10 ص, السبت, 3 أبريل 21

سحب 5402 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

أماني عوض 10:43 م, الجمعة, 2 أبريل 21

وزيرة الصحة : تقديم الخدمات الطبية ورفع الوعي المجتمعي لـ 1550 طفلا في 66 دار أيتام

المرسي عزت 10:11 م, الجمعة, 2 أبريل 21

ضياء رشوان يفوز بمقعد نقيب الصحفيين

المال - خاص 10:03 م, الجمعة, 2 أبريل 21

اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تعلن انتهاء التصويت وبداية الفرز

المال - خاص 9:29 م, الجمعة, 2 أبريل 21

هولندا تمنع تلقي لقاح أسترازينيكا لمن تقل أعمارهم عن 60 عاما

المال - خاص 6:55 م, الجمعة, 2 أبريل 21