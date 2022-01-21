الصحة: 65% من مصابي «أوميكرون» ليست لديهم الأعراض الشائعة

مشيرا إلي الموجة الرابعة التي تشهدها مصر من فيروس كورونا تشهد زيادة في معدلات الإصابة وانخفاض معدلات الوفاة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة أن معدلات الإصابة بالمتحور الجديد اوميكرون مرتفع جدا مقارنة بالمتحورات الأخري التي سبقته، مشيرا إلي الموجة الرابعة التي تشهدها مصر من فيروس كورونا تشهد زيادة في معدلات الإصابة وانخفاض معدلات الوفاة .

وأضاف متحدث الصحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر أن أعداد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات يتم الإعلان عنها ولا يوجد إخفاء لأعداد المصابين.

و أكد عبدالغفار أنه بالكشف على المصابين بمتحور أوميكرون تبين أنه بنسبة من 60 الي 65٪ من المصابين لم تظهر عليهم الأعراض الشائعة المعروفة ، لافتا إلي أن الوضع الحالي لجائحة كورونا مطمئن إلي حد ما حيث أنه ليس هناك احتياج لدخول المستشفيات بالنسبة للمصابين.

يذكر أن أهم أعراض متحور أوميكرون هي الصداع والرشح وألم في الحلق، وتقترب من أعراض البرد العادي، بينما الأعراض النادرة فقدان حاستي الشم والتذوق.