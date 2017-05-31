الصحة: 63 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال أسبوع

أحمد صبري:

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 63 ألفا و535 قرار علاج على نفقة الدولة للمرضى خلال الأسبوع الماضى، بمحافظات الجمهورية, بتكلفة بلغت 114 مليون و774 ألف جنيه.



وأوضح الدكتور عماد كاظم مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أنه من بين تلك القرارات 23 ألفا و560 قرار علاج لمرضى فيروس سى لدعم خطة الوازرة للقضاء على هذا الفيروس.



وأضاف مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة أن القرارات تضمنت 35 ألفا و816 قرار لإجراء عمليات جراحة, وعظام, وأمراض نساء, وأورام, وعيون, وباطنة, وأمراض دم, كما تم توقيع الكشف الطبى على 447 مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة طالبى الترخيص لسيارات، إضافة إلى توقيع الكشف الطبى على 35 مواطنا من طالبى معاش الضمان الاجتماعى من خلال القومسيون الطبى.