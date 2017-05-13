الصحة: 600 مليون جنيه مخصصات ألبان الأطفال .. والمالية تعِد بتمويل العجز

كشف الدكتور سيد الشاهد، مساعد وزير الصحة للشئون المالية، أن وزارة المالية أقرت 600 مليون جنيه لمخصصات ألبان الأطفال والأنسولين فى موازنة العام المالى المقبل، هى نفس ميزانية العام الحالى غم تعويم الجنيه.

وأوضح، فى تصريحات لـ”المال”، أن هذا المخصص غير نهائى وقابل للزيادة بحسب الكميات التى تطلبها وزارة الصحة، مضيفًا أن وزارة المالية وعدت بزيادة المخصص المالى لأى رقم يتم تحديده من خلال مناقصة الألبان السنوية التى تجريها الوزارة فى الربع الثالث من العام.

وأكد أن وزارة المالية منحت الصحة 4 مليارات جنيه فى ميزانية العام الماضي بعد طلب الأخيرة سد العجز فى بعض البنود، موضحا أن جميع طلبات الصحة تتم تلبيتها، إذ إنها بنود تتعلق بصحة وحياة المواطن ولا يمكن تأخيرها.