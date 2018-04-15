الصحة : 600 ألف مواطن أجروا المسح والكشوفات الطبية

أحمد صبرى: قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إن الوزارة انتهت من إجراء المسح والكشوفات الطبية لنحو 600 ألف مواطن للتعرف على إصابتهم بفيروس "سي" والباطنة والسكر والسمنة، خلال شهرين فقط بعد توجيهات الرئيس بالإسراع والعمل حتي فى يوم الجمعة. وأضاف - فى كلمته بالمؤتمر ا

أحمد صبرى:

قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إن الوزارة انتهت من إجراء المسح والكشوفات الطبية لنحو 600 ألف مواطن للتعرف على إصابتهم بفيروس “سي” والباطنة والسكر والسمنة، خلال شهرين فقط بعد توجيهات الرئيس بالإسراع والعمل حتي فى يوم الجمعة.

وأضاف – فى كلمته بالمؤتمر العربى الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية اليوم الأحد – أن الوزارة ستعمل على عمل توحيد التسعير للأدوية والمستلزمات، والأجهزة بين الدولة العربية، وسيتم ذلك من خلال إنشاء هيئة عربية عليا للغذاء، والدواء أسوة بنظيرتها الأمريكة، مؤكدا أن ذلك حلم يتم العمل على تحقيقه الآن.

