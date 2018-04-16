الصحة : 50%؜ من احتياجاتنا من ألبان الأطفال سنشتريها من مصنع لاكتو مصر

أحمد صبرىأعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أن مصر ستحصل على 50%؜ من احتياجاتها من ألبان الأطفال من مصنع لاكتو مصر لأول مرة بعد دخول شركة أكديما الحكومية كشريك به.وأضاف، خلال اجتماع الجمعية العمومية الثالثة لشركة أكديما، ظهر اليوم عن عام 2017- 2018، بحضور الدكتورة سحر ن

أحمد صبرى

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أن مصر ستحصل على 50%؜ من احتياجاتها من ألبان الأطفال من مصنع لاكتو مصر لأول مرة بعد دخول شركة أكديما الحكومية كشريك به.

وأضاف، خلال اجتماع الجمعية العمومية الثالثة لشركة أكديما، ظهر اليوم عن عام 2017- 2018، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، أن هذا المصنع كان متوقفًا العمل به، ومن المقرر أن يستأنف العمل هذا العمل.

وأوضح عماد الدين أن شركة “أكديما” ستدخل عالم إنتاج أدوية الأورام، ما يخفّض سعر تلك الأدوية بنسبة 40%، وتوفر ما يقرب من 300 مليون جنيه، لافتًا إلى وجود خطوط إنتاج جديدة لتصنيع المحاليل والإنسولين لتوفيرها بالسوق المحلية، لافتًا إلى أن الدولة تقف وراء استثماراتها بكل قوة وتدعمها من أجل توفير احتياجات المواطن وخاصة الأدوية.