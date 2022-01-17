قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن منظمة الصحة العالمية وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية وهيئة الدواء الأوروبية وهيئة الدواء المصرية وافقوا على الاستخدام الطارئ لمجموعة من الأدوية تُستخدم لعلاج فيروس كورونا.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج صالة التحرير على فضائية صدى البلد، أن تلك الأدوية التي تمت الموافقة عليها في الفترات السابقة كانت تؤخذ عن طريق الحقن العضلي أو الوريدي، وكانت تؤخذ للمرضى المحجوزين في المستشفيات.

وتابع عبد الغفار أن الجديد هو أنه توجد أدوية تؤخذ عن طريق الفم؛ وذلك للمرضى في الحالات الأولى من الإصابة، وتلك هي العلاجات التي تعاقدت مصر عليها، وستصل قبل نهاية شهر يناير الحالي.

وأوضح عبد الغفار أن هناك 5 شركات وطنية مصرية نجحت في تصنيع المادة الخام لبعض هذه العقاقير المضادة للفيروسات، وتصنعها بشكل محلي، وفي انتظار الشكل النهائي للحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية.