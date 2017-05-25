الصحة: 49 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال أسبوع

أحمد صبرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إصدار49 ألف و262 قرار علاج على نفقة الدولة للمرضى خلال الاسبوع الماضى بمحافظات الجمهورية، بتكلفة بلغت 92 مليونا و89 ألف جنيه.

وأوضح الدكتور عماد كاظم مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أنه من بين تلك القرارات 12ألفا و 761 قرار علاج لمرضى فيروس سى لدعم خطة الوازرة للقضاء على هذا الفيروس.

وأضاف كاظم أن القرارات تضمنت 32 ألفا و810 قرارات لإجراء عمليات جراحة, وعظام, وأمراض نساء , وأورام , وعيون , وباطنة , وأمراض دم , كما تم توقيع الكشف الطبى على 372 مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة طالبى الترخيص لسيارات، بالإضافة الى توقيع الكشف الطبى على 48 مواطنا من طالبى معاش الضمان الاجتماعى من خلال القومسيون الطبى.