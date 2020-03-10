الصحة : 48 سائحا من «الباخرة النيلة» غادروا مصر اليوم بعد الاطمئنان عليهم و35 يسافرون غدا

عبرت الوزيرة عن أسفها لمن يروج أو يردد أن الحكومة تخفي وجود إصابات مؤكدة ن الحكومة تتعامل بشفافية كاملة .

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن 35 سائحا من السائحين بالمركب النيلية بالأقصر سوف يغادرون غدا إلى بلدانهم بعد ثبوت عند إصابتهم بفيروس كورونا وذلك بالإضافة إلى عدد 48 سائحا من الذين كانوا بالمركب النيلية بالأقصر التي كانت تحمل 171 شخصا مصريين وأجانب غادروا مصر اليوم بالفعل .

وأوضحت وزيرة الصحة في مداخلة هاتفية مع برنامج يحدث في مصر مع شريف عامر أن أحد السائحين كان مقررا أن يسافر اليوم ولكنه لم يلحق طائرته .

وعبرت الوزيرة عن أسفها لمن يروج أو يردد أن الحكومة تخفي وجود إصابات كورونا وأكدت على أن الحكومة تتعامل بشفافية كاملة .

وذكرت أن مصر طلبت من منظمة الصحة العالمية أن تشارك وتنزل كمراقب خلال متابعة ورصد الوضع في الأقصر .

واشارت الوزيرة إلى أن هناك 25 حالة قد ثبت سلبية تحليلهم وثبت خلوهم من الإصابة بكورونا وذلك من عدد ال 45 حالة التي كان قد تم رصدها كحاملين لفيروس كورونا .

وأكدت الوزيرة على ان مصر مازالت في المرحلة الأولى الأقل خطورة بالنسبة لسيناريوهات انتشار فيروس كورونا .

وأعلنت الدكتورة هالة زايد في مؤتمر صحفي اليوم مع وزيري السياحة والإعلام خالد العناني وأسامة هيكل عن إجراء 558 عينة عشوائية لمصريين وأجانب بالأقصر وظهرت كافة النتائج سلبية 100% .

ووجه وزير السياحة في ذات المؤتمر الصحفي رسالة لكافة السياح بالأقصر وأسوان بأنهم يمكنهم الآن التحرك بحرية والسفر أو القيام بزيارة المناطق الأثرية .

وأكد على أنه لا صحة لغلق الأماكن السياحية .

وأشار إلى أن هناك 900 ألف سائح قاموا بزيارة مصر في شهر فبراير عام 2020 ، بزيادة 4% عن نفس الشهر العام الماضي .