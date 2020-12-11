لايف

الصحة : 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 وفاة

ارتفاع حالات الشفاء إلى 104499
المال - خاص 11:58 م, الجمعة, 11 ديسمبر 20 11:58 م, الجمعة, 11 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 464 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 23 حالة جديدة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه خرج 218 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 104499 حالة حتى اليوم.

اقرأ أيضا  معهد CilT الدولي يطلق أول تجمع نسائي لدعم المرأة المصرية في قطاع النقل

وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 120611 حالة من ضمنهم 104499 حالة تم شفاؤها، و6877 حالة وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

اقرأ أيضا  تاج الدين : مصر تشهد ثورة في الخدمات الصحية والقطاع الطبي التدريبي والتأهيلي

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: نسخة اندرويدhttps://bit.ly/2MHG97Lنسخة ايفونhttps://apple.co/3gURgYJ

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الخميس، عن خروج 207 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 104281 حالة حتى اليوم.

اقرأ أيضا  للحد من التلوث.. «البيئة» تقترح التوسع في إشارات المرور الكهربائية

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أمس أنه تم تسجيل 445 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا ، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

شاب يشترك مع آخر لقتل جاره بكفر الشيخ: استدرجته وطعناه بسلاحين

أماني عوض 4:37 م, الجمعة, 11 ديسمبر 20

جرائم التزوير.. كشف مزيف رخص معدات ثقيلة وصاحب شركة يسهل الهجرة غير الشرعية

أماني عوض 4:14 م, الجمعة, 11 ديسمبر 20

سطو على مصنع ومكتب بريد ومحطة وقود.. حل لغز جرائم سرقة في 4 محافظات (صور)

أماني عوض 3:41 م, الجمعة, 11 ديسمبر 20

الداخلية: إيفاد مأمورية لنقل «مسن» إلى الشهر العقاري بالقاهرة

أماني عوض 1:55 م, الجمعة, 11 ديسمبر 20

وزير الإعلام : الرئيس السيسى يأمر بمنح لقاح كورونا الصيني مجانا للمصريين

المال - خاص 1:46 م, الجمعة, 11 ديسمبر 20

حملة أمنية تداهم مراكز علاج الإدمان غير المرخصة بالجيزة.. وضبط 6 مصحات

أماني عوض 1:35 م, الجمعة, 11 ديسمبر 20